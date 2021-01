L’ex calciatore Antonio Floro Flores ha rilasciato un’intervista in esclusiva al portale LazioPress.it, parlando delle sue origini e del suo tifo per il Napoli.

Le parole di Floro Flores

“Sono un tifoso del Napoli da sempre e il colore azzurro, quello del mare, mi è nel cuore. Per questo mi è simpatica anche la Lazio, a cui spesso ho segnato in carriera. Ho spesso segnato contro i biancocelesti e contro le squadre in cui sono stato. Al momento sono tecnico delle giovanili della Paganese. Chi sogno di allenare? Facile rispondere, dico il Napoli. Ci sono nato. Poi sono ambizioso, dovrò lavorare tanto perché non è facile arrivare a certi livelli ma le ambizioni sono queste e fanno parte della mia vita. Punterò a quello, poi vedremo se sarò bravo o meno”.

The post Floro Flores: “Sogno di allenare il Napoli. Tifo per gli azzurri da sempre” appeared first on Calcio Napoli 1926.

