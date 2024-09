Flos B&B nomina Marco Sanavia group Hr e organization director

Manager riporterà al ceo Daniel Lalonde

Milano, 8 set. (askanews) – Flos B&B Italia Group, società dell’high-end design, ha nominato Marco Sanavia nuovo Group Human Resources and Organization Director. Marco Sanavia riporterà direttamente a Daniel Lalonde, CEO del Gruppo.

Marco Sanavia vanta un’esperienza ultraventennale nei settori che coinvolgono beni di consumo e fashion retail, sia nel mercato italiano sia in quelli internazionali.

In Flos B&B Italia Group, il manager supervisionerà tutte le attività HR chiave del Gruppo e dei suoi nove marchi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il suo talent pool e creare nuove sinergie organizzative.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Marco nel team di Flos B&B Italia Group”, ha detto Daniel Lalonde, CEO di Flos B&B Italia Group. “Grazie alla sua comprovata esperienza professionale, combinata alla sua visione strategica e globale, Marco svolgerà un ruolo importante per conseguire gli obiettivi del Gruppo, promuovendo un ambiente lavorativo in cui innovazione, teamwork e valorizzazione delle persone si uniscono”.

Conseguita la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Marco Sanavia ha ricoperto per cinque anni ruoli manageriali HR nel Gruppo Kering per i marchi Gucci e Bottega Veneta.

Dopo un’esperienza in Geox, nel 2018 è entrato a far parte del Gruppo Mayhoola, dove ha ricoperto il ruolo di HR Director di Pal Zileri, prima della promozione a CEO.

Nel 2021 ha assunto la responsabilità di Group HR Director di Mayhoola Group, gestendo le risorse umane e l’implementazione della strategia organizzativa per Valentino, Balmain, Pal Zileri e Beymen Group.

Nel suo nuovo ruolo, Marco Sanavia succede a Federica Mastromarino, che ha deciso di dedicarsi ad altri progetti. Il Gruppo ringrazia Federica, che ha ricoperto il ruolo di Group Human Resources and Organization Director negli ultimi quattro anni, per il significativo contributo nella costruzione della sua solida strategia HR.