Flotilla, attivisti turchi liberi: "Greta costretta a baciare bandiera Israele"

Flotilla, attivisti turchi liberi: “Greta costretta a baciare bandiera Israele”

Flotilla, attivisti turchi liberi: "Greta costretta a baciare bandiera Israele"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Hanno trascinato Greta, l’hanno costretta a baciare la bandiera israeliana”. Gli attivisti turchi della Flotilla, rilasciati da Israele dopo lo stop alle imbarcazioni dirette verso Gaza, a Cnn Turk raccontano i dettagli della loro detenzione. “Hanno tormentato Greta Thunberg, l’hanno trascinata a terra, l’hanno costretta a baciare la bandiera israeliana. Greta è solo una bambina”, dice l’attivista Ersin Celik. 

“Ci hanno fatto aspettare ore sotto il sole, lasciandoci senza acqua e cibo. Sui muri della prigione c’erano scritte in arabo. Chi è stato detenuto lì dal 2019 ha scritto i nomi dei propri figli: ora capisco Gaza ancora meglio”, le parole di Ikbal Gurpınar. 

L’emittente riporta le parole di un giovane attivista: “Gli israeliani ci hanno impedito di avere medicine, ci hanno dato solo acqua dopo 32 ore. Avevamo a malapena cibo. Ci hanno svegliati alle 3 del mattino con cani e cecchini che entravano nelle nostre stanze, ci svegliavano ogni 2 ore per impedirci di dormire. Hanno fatto questo a noi, cittadini innocenti che possono contare su assistenza diplomatica, possiamo solo immaginare cosa fanno ai palestinesi”, dice il giovane. 

 

