Flotilla: “Barca colpita da un drone”. La Tunisia smentisce

Redazione-web
(Adnkronos) – Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla, carica di aiuti per Gaza, hanno denunciato che una delle loro navi sarebbe stata colpita da un drone al largo della Tunisia, che smentisce.  

“La Global Sumud Flotilla (Gsf) – ancorata al largo delle coste del porto tunisino di Sidi Bou Said – conferma che una delle sue barche è stata colpita da quello che sembra essere un drone”, hanno riferito gli organizzatori sui social, precisando che nessuno è rimasto ferito e postando le riprese delle telecamere di sicurezza della barca in cui si sente un ronzio, prima che un lampo di luce illumini l’inquadratura. 

 

 

L’imbarcazione, la ‘Family Boat’, si trovava in acque tunisine quando è scoppiato un incendio a bordo, che è stato rapidamente domato, secondo un giornalista dell’Afp arrivato poco dopo lo spegnimento delle fiamme. Ma la causa dell’incendio rimane controversa, con il portavoce della guardia nazionale tunisina Houcem Eddine Jebabli che afferma che “non sono stati rilevati droni”. “Secondo i risultati preliminari, l’incendio è scoppiato nei giubbotti di salvataggio a bordo”, ha detto il portavoce, aggiungendo che le indagini sono ancora in corso. 

Le notizie relative a un drone sono “del tutto infondate”, ha riconfermato la Guardia nazionale in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, suggerendo che l’incendio potrebbe essere stato causato da una sigaretta. “E’ stato al 100% un drone che ha sganciato una bomba”, insistono gli attivisti a bordo. Nessuna reazione dai portavoce militari israeliani alla richiesta di commento. 

Diversi video diffusi sui social media dalla Global Sumud Flotilla e da alcuni attivisti mostrano come alle 23:45 (ora locale) un ordigno abbia colpito l’imbarcazione, provocando fiamme e facendo scattare l’allarme da parte dell’equipaggio. 

