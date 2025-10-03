flotilla,-cecilia-strada:-“il-governo-forse-ha-finito-i-soldi-con-almasri,-il-biglietto-di-rientro-lo-paghiamo-noi”

ROMA – La Presidente del Consiglio dice che non intende pagare il volo di rientro degli equipaggi della Flottilla quando saranno espulsi da Israele. Forse aveva finito il budget quando ha pagato l’aereo di Stato che ha rimpatriato in Libia un ricercato per stupro, omicidio, crimini contro l’umanità? Comunque non c’è problema, Presidente, al biglietto ci pensiamo noi”: così Cecilia Strada nelle scorse ore sui social, dopo che Giorgia Meloni ha annunciato di non aver intenzione di pagare il biglietto di rientro per gli attivisti italiani che erano sulla Flotilla e che adeso sono stati arrestati e portati in carcere in Israele.

“Io ho molti pezzi di cuore su quelle barche- prosegue Strada-. Amici, colleghi, compagni. La mia collega/sorella/coinquilina a Strasburgo, Annalisa. Poi c’è Arturo, l’ultima volta che ci siamo abbracciati era a maggio, mentre sentivamo una bomba ogni minuto, al valico di Rafah. C’è Paolo, il mio compagno di ispezioni nell’inferno del CPR di Milano. C’è Saverio, compagno da sempre di cause impopolari ma giuste. C’è Maso: compagno di una vita, tra figli e tante lotte. E ci sono Benedetta, Maria Elena, tutti gli altri. Non torneranno col volo di Stato! Torneranno con qualcosa di più prezioso: la consapevolezza che sono dalla parte giusta della Storia. E il governo Meloni non può dire lo stesso”.

Poi la figlia di Gino Strada spiega il motivo dell’immagine che ha scelto per accompagnare i suo messaggio sui social: “Ah, l’elicottero che vedete in foto è fatto di lattine e filo spinato, viene dal campo greco di Idomeni, l’ha portato a casa proprio Maso. Quell’elicottero, ogni volta che lo guardo, mi ricorda la lezione più importante: non puoi scegliere dove nasci. Puoi finire in mezzo al mare, sotto le bombe, dietro al filo spinato, o con un privilegio, sulla pagina giusta dell’Atlante economico. Se sei nato con un privilegio, non perdere tempo a scusarti, usa quel privilegio per fare le cose giuste. Non importa quanto sia faticoso, fallo, perché è l’elicottero che ti porta dalla parte giusta della Storia”.

