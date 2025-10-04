sabato, 4 Ottobre , 25

flotilla,-consigliere-pd-paolo-romano:-“trattati-come-animali”-da-israele
Flotilla, consigliere Pd Paolo Romano: “Trattati come animali” da Israele

Flotilla, consigliere Pd Paolo Romano: “Trattati come animali” da Israele

Flotilla, consigliere Pd Paolo Romano: "Trattati come animali" da Israele
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Ci hanno trattato come animali”. Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd – tra i 26 italiani espulsi oggi da Israele – si sfoga all’aeroporto di Istanbul, dove è arrivato da Tel Aviv prima di ripartire per l’Italia. “Siamo stati intercettati da un gran numero di navi militari – ha raccontato all’Afp, parlando dell’abbordaggio della Flotilla mercoledì sera da parte della Marina israeliana – Alcune imbarcazioni sono state anche colpite da idranti. Tutte sono state prese da persone pesantemente armate e portate verso la costa”. 

Gli israeliani, ha denunciato ancora, “ci hanno fatto inginocchiare a faccia in giù. E se ci muovevamo, ci picchiavano. Ridevano di noi, ci insultavano e ci picchiavano. Usavano violenza sia psicologica che fisica”. Secondo Romano, avrebbero cercato di costringerli ad ammettere di essere entrati illegalmente in Israele. “Ma non siamo mai entrati illegalmente in Israele – ha scandito – Eravamo in acque internazionali ed era nostro diritto essere lì”. 

Una volta sbarcati al porto di Ashdod, sono stati portati in una prigione e tenuti lì senza poter uscire e senza ricevere acqua in bottiglia. “Durante la notte aprivano la porta e ci urlavano contro con le armi per spaventarci. Ci hanno trattato come animali”, l’accusa finale. 

