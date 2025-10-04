flotilla,-corrado-(pd):-“nessun-aiuto-sulle-nostre-barche?-solo-propaganda-di-israele”

ROMA – “I video circolati per dimostrare che non c’erano aiuti dentro le barche sono stati registrati quando Israele ha sequestrato le imbarcazioni, ci ha trascinato fuori e ha avuto modo di fare qualsiasi cosa sulle nostre navi. Dire che non ci fossero aiuti è pura propaganda. Questa polemica è allucinante”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata del Partito Democratico Annalisa Corrado, nel corso di una conferenza stampa tenuta al suo rientro in Italia, dopo aver partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla, fermata dalla marina israeliana. In conferenza stampa anche gli altri politici italiani che hanno partecipato alla missione (il deputato dem, Arturo Scotto, il senatore M5S, Marco Croatti, e l’eurodeputata di Avs, Bendetta Scuderi) e Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.

Corrado punta il dito anche contro l’operato del governo italiano sugli aiuti umanitari destinati a Gaza: “«”Gli aiuti istituzionali dall’Italia non esistono. Quando dicevano ‘Portate gli aiuti con i canali umanitari istituzionali, in poche ore avremmo potuto portarli lì’ non era vero. Non lo avete fatto e non lo state facendo”. Durissime anche le parole sull’uso dei paracadutaggi dall’Italia: “Buttare dall’aereo della roba sulle persone, provocando ulteriori incidenti e morti, è un’altra fonte di disumanizzazione completa”.

Infine, Corrado denuncia il sistema di distribuzione adottato tramite la Gaza Foundation: “È sadico, perché entra pochissimo cibo e acqua, distribuiti in modo sbagliato, e ciò provoca altre decine di vittime ogni giorno”.

