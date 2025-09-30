flotilla,-lupi-(nm):-avanti-contro-buonsenso-vuol-dire-sbagliare

martedì, 30 Settembre , 25

“Si fa diventare negativa un’iniziativa che può essere positiva”

Roma, 30 set. (askanews) – “Ci vuole coraggio, ma il coraggio non è quello di andare avanti, ci vuole il coraggio della responsabilità. Qualcuno diceva che il meglio è il nemico del bene, se come abbiamo visto lo scopo non era umanitario, ma lo scopo della Flottiglia era di sensibilizzare legittimamente l’opinione pubblica, ognuno fa le sue scelte, mi sembra che il risultato ci sia stato. Andare avanti contro qualsiasi gesto di buonsenso vuol dire sbagliare e far diventare negativo anche un’iniziativa che può essere positiva”.Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.”L’ideologia è sempre una verità giusta ma che poi impazzisce – ha proseguito Lupi – qui siamo di fronte a un ennesimo rischio di strumentalizzazione di far sì che una cosa buona, una manifestazione di solidarietà e di sensibilità, diventi secondo noi una cosa negativa, quindi si risponda positivamente, si fa sempre in tempo, all’appello del presidente de Mattarella”.

