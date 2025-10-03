flotilla,-maiorino:-da-salvini-modi-beceri-su-cortei-e-scioperi

“Italiani col fiato sospeso per attivisti”

Roma, 3 ott. (askanews) – “Mi pare che Salvini faccia il ministro dei Trasporti non degli Interni, mi sembra un modo preventivo davvero becero di trattare italiane e italiani che sono stati col fiato sospeso, perché Idf ha dimostrato già in precedenza cosa è capace di fare, nessuno ha dimenticato l’assassinio di 11 attivisti della Flotilla nel 2010 da parte dell’esercito israeliano e quindi tutta l’Italia che ha con cuore era col fiato sospeso, Salvini farebbe bene e usare altri termini per descrivere le manifestazioni in corso”. Così Alessandra Maiorino, senatrice M5S, da Fiumicino dove ha accolto i parlamentari italiani che erano con la Global Sumud Flotilla e sono stati rimpatriati da Israele.