flotilla,-meloni:-“pericoloso-e-irresponsabile-andare-avanti”

“Sofferenza popolo palestinese non è forse la priorità”

Copenaghen, 1 ott. (askanews) – “In questa fase, in un equilibrio delicato e una possibilità storica” di pace “insistere in una iniziativa con un margine di pericolosità e irresponsabilità continuo a non capirlo. Assume dei contorni incredibili in queste ore”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio Ue informale di Copenaghen. “Forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità” della Flotilla ha aggiunto.