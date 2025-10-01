mercoledì, 1 Ottobre , 25

flotilla:-“navi-israeliane-in-arrivo”-e-si-interrompono-le-immagini
Ponte dell’Alma dove si erano radunati attivisti risulta vuoto

Milano, 1 ott. (askanews) – In queste immagini il live streaming trasmesso dalla Global Sumud Flotilla nei minuti immediatamente successivi all’avvistamento delle navi israeliane. Gli attivisti e le attiviste ella flotta avevano visto almeno una ventina di imbarcazioni avvicinarsi e da quel momento si erano radunati sui ponti di alcune delle imbarcazioni, come l’Alma. A quel punto è saltata la diretta e una volta tornate le immagini il ponte dell’Alma (in alto a sinistra nelle immagini) è risultato vuoto.

