flotilla,-netanyahu-elogia-marina-israeliana:-sventato-piano-malvagio

“State svolgendo lavoro eccezionale in modo discreto e deciso”

Roma, 18 mag. (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato le forze navali israeliane per aver intercettato la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, affermando che i soldati hanno “sventato un piano malvagio”. In visita al bunker di comando della Marina accanto al comandante della Flottiglia 3, ha dichiarato:”Vi prego di trasmettere i miei saluti a tutti i soldati della forza. Ritengo che stiate svolgendo un lavoro eccezionale, sia nella prima operazione della flotilla che in questa. E, di fatto, state sventando e vanificando un piano malvagio volto a violare l’isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas a Gaza. Lo state facendo con grande successo, e devo anche dire che (ciò è avvenuto) in modo discreto e deciso, con meno risonanza mediatica di quanto i nostri nemici si aspettassero. Pertanto, congratulazioni di cuore. Continuate fino alla fine. Grazie”.