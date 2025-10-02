giovedì, 2 Ottobre , 25
Flotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa
(Adnkronos) – Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l’abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Da Milano a Firenze, gli studenti occupano le Università. A Genova sono stati bloccati i varchi portuali. 

 

“Al momento stazioni, autostrade, porti e aeroporti non segnalano problemi, ci sono preannnuci del blocco del porto di Livorno piuttosto che della Firenze-Pisa-Livorno, però sono minacce”. E’ quanto ha rassicurato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a Rtl 102,5, a proposito di possibili disagi alla mobilità dopo le manifestazioni pro Pal e per la Global Sumud Flotilla di ieri sera in diverse città italiane, a cominciare da Roma. 

