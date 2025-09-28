flotilla-verso-gaza,-richard-gere:-“tutti-devono-fare-qualcosa”

domenica, 28 Settembre , 25

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Richard Gere ‘spinge’ le navi della Flotilla, intenzionate a proseguire il viaggio verso Gaza. “Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto”, dice l’attore, a margine della sfilata di Giorgio Armani, a Milano, rispondendo a chi gli chiede cosa ne pensi della Global Sumud Flotilla. L’attore, noto per il suo attivismo, aggiunge: “Dobbiamo informarci, dobbiamo dire no quando è importante dire no, dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti. Altrimenti vuol dire che ci meritiamo il mondo in cui viviamo”. 

La missione della Flotilla, che dichiaratamente punta a interrompere l”assedio’ di Israele alla Striscia, prosegue nonostante gli appelli delle istituzioni. “La Flotilla è in questo momento a rischio. Il prossimo attacco, se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono che verrà fatto, sarà micidiale. È molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti ed eventualmente delle morti”, il videomessaggio registrato da Stefano Bertoldi, comandante della Zefiro, una delle barche della Flotilla danneggiate nell’ultimo attacco attribuito a droni. Nel drammatico messaggio Bertoldi invita a diffondere il più possibile il video e chiama tutti alla mobilitazione: “Scendiamo in piazza”, l’esortazione del comandante della Zefiro, è “l’ora del popolo, è l’ora delle persone”. 

 

