fmi-alza-le-previsioni-di-crescita-globale:-il-2025-al-+3%

Dazi Usa meno alti di quanto minacciato, inflazione sulla buona strada

Milano, 29 lug. (askanews) – Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita globale. Gli sforzi per aggirare i dazi di Trump hanno innescato un’impennata degli scambi commerciali superiore alle aspettative, mentre il presidente degli Stati Uniti ha poi ritirato alcune delle sue minacce più dure. “Lo shock tariffario in realtà non è così grave come avevamo previsto all’inizio di aprile”, ha affermato Pierre-Olivier Gourinchas, capo economista del Fmi. “L’inflazione è più o meno sulla buona strada. Quindi sembra davvero un’ottima situazione, ma come sottolineiamo, ci sono motivi per essere molto cauti”.