Fmi-Banca Mondiale, Thailandia ospiterà gli incontri annuali nel 2026

Giorgieva: porteranno la voce dell’Asia e della sua economia dinamica

Marrakech, 15 ott. (askanews) – La Thailandia ospiterà gli incontri annuali di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale nel 2026. La cerimonia di firma di è svolta al vertice di Marrakech, all’ultimo giorno di svolgimento, con un passaggio ideale tra economie africane e asiatiche. “Siamo così entusiasti che la Thailandia sarà il prossimo ospite degli incontri – ha commentato sabato il direttore del Fondo Kristalina Geoergieva – un paese molto ospitale, come il Marocco, con una grande capacità di accogliere incontri internazionali”.

Poi dalla direttrice del Fondo, in conferenza stampa, una battuta scaramantica: “vi dirò una cosa che vorrei che non accadesse, affinché la Thailandia [non] abbia dei disastri. Ne avevamo uno prima di Bali. Lo avevamo prima di questo (alludendo al terremoto che ha colpito il Marocco, ndr). Penso che basti. Cosa ci aspettiamo dagli incontri? Ora sappiamo di trovarci in un mondo più incline agli shock, quindi dobbiamo costruire resilienza e politiche in grado di rafforzare la capacità di gestire gli shock e, allo stesso tempo, sostenere i progressi sugli obiettivi a medio e lungo termine. E non vedo l’ora di vedere come gli incontri in Thailandia – ha concluso Georgieva – porteranno la voce dell’Asia, una parte molto dinamica del mondo. Alcune delle più forti fonti di crescita in questi giorni sono in Asia. Quindi forse il dinamismo proveniente dall’Asia potrà penetrare nel resto dell’economia globale”.