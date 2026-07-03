Fn, La Russa: Vannacci? Non è la destra che vogliamo noi

Roma, 3 lug. (askanews) – Vannacci? “Non è la destra che vogliamo noi”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa parlando all’evento “Pantelleria D’Autore” curata da Myrta Merlino e Valentina Fontana.

“La speranza di Renzi è che lui può servire a far perdere la Meloni e il centrodestra alle elezioni. Questo è l’intento di Renzi – spiega – non credo sia l’intento di Vannacci. Non è un utile idiota, è un generale, una persona che io rispetto, che dopo aver dato propria parola a Salvini l’ha ritirata…”. Quindi lo ha tradito? “E’ la coscienza del generale che deve dire se ha tradito. Cosa vuole ce lo spieghi lui. Se è destra destra, se è destra opportunistica o se è un pungolo, io dico quello che ha fatto questa destra: il nostro obiettivo non è mai stato testimoniare certe posizioni estreme ma è sempre stato quello di dare all’Italia le nostre tesi e non vorrei far fare marcia indietro. Questa destra sta facendo il piano casa, in Europa è stimata, litiga con Trump caso mai perchè non si inchina, ha portato la prima donna a fare presidente del consiglio…se qualcuno vuole dire che è troppo poco era bene cominciasse con noi negli anni settanta, lui non c’era, non ci voleva essere e io tanti militari ne ho visti”.