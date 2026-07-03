venerdì, 3 Luglio , 26
HomeAttualitàFn, La Russa: Vannacci? Non è la destra che vogliamo noi
fn,-la-russa:-vannacci?-non-e-la-destra-che-vogliamo-noi
Fn, La Russa: Vannacci? Non è la destra che vogliamo noi
Attualità

Fn, La Russa: Vannacci? Non è la destra che vogliamo noi

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 3 lug. (askanews) – Vannacci? “Non è la destra che vogliamo noi”. Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa parlando all’evento “Pantelleria D’Autore” curata da Myrta Merlino e Valentina Fontana.

“La speranza di Renzi è che lui può servire a far perdere la Meloni e il centrodestra alle elezioni. Questo è l’intento di Renzi – spiega – non credo sia l’intento di Vannacci. Non è un utile idiota, è un generale, una persona che io rispetto, che dopo aver dato propria parola a Salvini l’ha ritirata…”. Quindi lo ha tradito? “E’ la coscienza del generale che deve dire se ha tradito. Cosa vuole ce lo spieghi lui. Se è destra destra, se è destra opportunistica o se è un pungolo, io dico quello che ha fatto questa destra: il nostro obiettivo non è mai stato testimoniare certe posizioni estreme ma è sempre stato quello di dare all’Italia le nostre tesi e non vorrei far fare marcia indietro. Questa destra sta facendo il piano casa, in Europa è stimata, litiga con Trump caso mai perchè non si inchina, ha portato la prima donna a fare presidente del consiglio…se qualcuno vuole dire che è troppo poco era bene cominciasse con noi negli anni settanta, lui non c’era, non ci voleva essere e io tanti militari ne ho visti”.

Previous article
Al Palio di Siena vince l’Aquila, determinante la mossa
Next article
La Russa: “Non mi piacerebbe fare il presidente della Repubblica. Nuova legge elettorale per evitare il pareggio”

POST RECENTI

Attualità

Al Palio di Siena vince l’Aquila, determinante la mossa

Roma, 3 lug. (askanews) – L’Aquila torna a conquistare il Palio di Siena dopo 34 anni grazie a Giovanni Atzeni detto Tittia, che centra la...
Attualità

Quirinale, La Russa: a me non piacerebbe, Meloni ha detto ovvietà

Roma, 3 lug. (askanews) – "Chi mi conosce sa che a me non piacerebbe, perché adesso io faccio bene il Presidente del Senato, credo, ma...
Attualità

Sogesid, assemblea approva bilancio Silvia Paparella presidente

Roma, 3 lug. (askanews) – L’assemblea degli azionisti di Sogesid, la società di ingegneria ambientale delle Amministrazioni centrali dello Stato, ha approvato il bilancio 2025...
Attualità

Musica, “Il giorno che aspettavo” di Ultimo in testa alle classifiche

Milano, 3 lug. (askanews) – L’album di Ultimo "Il giorno che aspettavo", pubblicato sotto etichetta indipendente Ultimo Records, si conferma in testa alla classifica settimanale...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.