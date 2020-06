Focolaio al San Raffaele di Roma: lite fra azienda e Regione sull’origine del contagio

Sono ad oggi 35 i casi di coronavirus riferibili al focolaio dell’Ircss San Raffaele Pisana di Roma e sull’origine del contagio scoppia una lite fra l’azienda e la Regione.

“Siamo in attesa dell’esito degli ultimi tamponi – comunica l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato – ne sono stati effettuati circa 700 tra pazienti, operatori e soggetti esterni. Al momento il focolaio è circoscritto e l’ipotesi maggiormente accreditata circa il caso indice è riferita ad alcuni operatori, siamo però in attesa delle conclusioni dell’audit. Da domani l’indagine epidemiologica verrà estesa in prima battuta ai pazienti e ai loro contatti stretti dimessi dalla struttura nelle ultime tre settimane ovvero a partire dal 18 di maggio”.

