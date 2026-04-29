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Focus su trapianto renale e microbiota intestinale
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Focus su trapianto renale e microbiota intestinale

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By Redazione-web

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Ad Avellino il convegno del CNR sui nuovi fattori di rischio e le strategie terapeutiche

AVELLINO – Domani, 30 aprile 2026, alle ore 10.30, presso la sede dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione – CNR, si terrà il convegno dal titolo “Presystemic metabolism of immunosuppressant drugs by gut microbiota as a risk factor for kidney transplant rejection: mitigation strategies”, appuntamento scientifico dedicato a uno dei temi più innovativi nel campo della medicina dei trapianti.

L’iniziativa riunirà medici, ricercatori e professionisti del settore sanitario per presentare i risultati di un progetto finanziato dal Ministero della Salute con fondi europei Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il progetto è coordinato da Mauro Cataldi, Tiziana Di Renzo ed Espedita Muscariello, con l’obiettivo di approfondire il ruolo del microbiota intestinale nel metabolismo presistemico dei farmaci immunosoppressori, utilizzati nei pazienti sottoposti a trapianto renale.

Nel corso della giornata, numerosi docenti ed esperti si alterneranno con relazioni scientifiche dedicate a un tema di crescente interesse clinico: comprendere se alterazioni del microbiota possano incidere sull’efficacia dei farmaci antirigetto e rappresentare un fattore di rischio nel rigetto del trapianto. Al centro del dibattito anche le possibili strategie per ridurre la disbiosi intestinale, migliorando tollerabilità e risposta terapeutica.

L’evento conferma il ruolo dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione – CNR come polo di eccellenza nella ricerca applicata e nella diffusione delle conoscenze scientifiche, con un impegno costante verso l’innovazione biomedica e il miglioramento della salute pubblica.

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