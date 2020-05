Foderare una teglia con della carta da forno può sembrare un’operazione banale ma non è così. Rivestire bene uno stampo è infatti il segreto per avere una torta impeccabile. Attraverso questo video-tutorial scopriamo i trucchi per ricoprire al meglio i vari tipi di stampi. Rivestire una teglia per dolci può sembrare un’operazione piuttosto banale, ma […]

L’articolo Foderare una teglia con carta da forno | Consigli utili su come procedere è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Foderare una teglia con carta da forno | Consigli utili su come procedere proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento