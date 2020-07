Fofana all’ultimo respiro: l’Udinese rovina la festa Scudetto della Juve. Match point fallito

La Juventus, stasera, ha la possibilità di chiudere aritmeticamente la pratica Scudetto. Se dovesse battere l’Udinese, infatti, sarebbe campione d’Italia con 3 turni d’anticipo. Di fronte, però, ci sono i friulani che, dopo le vittorie di Genoa e Lecce, è tornata a temere la retrocessione e, dunque, ha estremo bisogno di punti. PRIMO SCUDETTO DI SARRI? LE SOMME – Stasera, come detto poc’anzi, la Juventus ha in mano il match point per festeggiare il nono Scudetto consecutivo che, comunque, è… continua a leggere sul sito di riferimento