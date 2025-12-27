sabato, 27 Dicembre , 25

Amazon: “Stop a piani consegna con droni in Italia, avanti in Usa e Gb”

(Adnkronos) - Amazon sospende il servizio Prime Air...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 27 dicembre 2025

(Adnkronos) - E' stata estratta la combinazione vincente...

Ucraina, Meloni: “Unità di vedute tra Europa, Kiev e Usa necessaria per stop a guerra”

(Adnkronos) - E' importante "mai come in questo...

Napoli, 18enne accoltellato a Chiaia: si costituiscono due minorenni

(Adnkronos) - Hanno 15 e 17 anni i...
foggia,-migrante-trova-portafoglio-con-500-euro-e-lo-riconsegna-alla-polizia-locale
Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale

Foggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale

DALL'ITALIA E DAL MONDOFoggia, migrante trova portafoglio con 500 euro e lo riconsegna alla Polizia Locale
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un 46enne marocchino, che vive a Foggia, ha trovato a terra un portafogli smarrito con 500 euro, carte di credito e documenti all’interno e lo ha consegnato alla Polizia Locale. Sulla base dei dati personali, il proprietario è stato rintracciato a Napoli. La vicenda, avvenuta ieri sera, è stata raccontata dal comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’, dove il cittadino straniero vive. L’uomo ha trovato il portafogli sul marciapiede in via Podgora e subito lo ha consegnato a una pattuglia della Polizia locale che era presente nella zona.  

 

”E’ stato un bel gesto, non è comune perché in genere i portafogli smarriti li ritroviamo vuoti – ha detto il comandante della Polizia locale Vincenzo Manzo all’Adnkronos -. Rispecchia pienamente lo spirito natalizio. Il proprietario del portafoglio domani sarà a Foggia per la consegna. Era qui in vacanza quando lo ha smarrito”. 

”È un gesto semplice, ma potente – sostiene il comitato ‘Difendiamo il quartiere Ferrovia a Foggia’ -. Un gesto che ricorda a tutti una verità spesso dimenticata: l’onestà non ha colore, nazionalità o religione. Le persone perbene esistono ovunque e vanno riconosciute, rispettate e valorizzate. Il quartiere Ferrovia ha bisogno di legalità, rispetto delle regole e convivenza civile. Chi si comporta così, chi rispetta le leggi e gli altri, è il benvenuto. Sempre. Perché il problema non è da dove vieni, ma come vivi e come ti comporti. Raccontare anche queste storie è importante. Perché la sicurezza si costruisce anche riconoscendo e difendendo i valori giusti”. Dopo gli accertamenti di ufficio, la Polizia locale ha individuato il proprietario e gli ha comunicato la bella notizia.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.