Fognini, lo sfottò a Barbara D'Urso dietro le quinte di Ballando: cosa è successo

Fognini, lo sfottò a Barbara D'Urso dietro le quinte di Ballando: cosa è successo
(Adnkronos) – Per Fabio Fognini, Ballando con le stelle è diventata un’opportunità per sfoggiare non solo le sue doti da ballerino, ma anche un’occasione per sfoderare le sue abilità da comico. L’ex tennista è inarrestabile: tra una performance e l’altra, trova sempre il modo di scherzare con gli altri concorrenti regalando siparietti divertenti al pubblico.  

La sua ultima ‘vittima’ è stata Barbara D’Urso. Nel corso della puntata di sabato 8 novembre, Fognini non ha resistito alla tentazione di prendere bonariamente in giro la conduttrice che era ancora impegnata in studio con la sua esibizione. Un’ironia nata proprio dal tema portato in scena da Barbara D’Urso dedicato al rapporto, a volte complicato, con i due figli. 

 

Fognini ha portato in sala prove un passeggiano contenente due orsetti di peluche. E alla domanda su cosa stesse combinando, Fognini ha risposto ridendo: “Sono i figli di Barbara”, non riuscendo a trattenere le risate. “Ma si può essere così scemi?”, hanno risposto in coro gli altri concorrenti.  

