Fognini si esibisce, l’ex arbitro Pascal lo boccia: Fabio disperato sulla pista di Ballando

Fabio Fognini ha messo su un vero e proprio show con l’arbitro Pascal sulla pista di Ballando con le stelle. L’ex tennista azzurro, dopo aver appeso la racchetta al chiodo ritirandosi allo scorso Wimbledon, è concorrente del programma condotto da Milly Carlucci, dove ha raggiunto la semifinale e nell’ultima puntata ha ‘accolto’ un ospite speciale. 

Tra il pubblico c’era infatti Pascal Maria, ex arbitro con cui Fognini ha avuto un acceso dibattito durante un primo turno di Wimbledon. Il loro iconico siparietto è stato ricreato proprio da Fabio in un video pubblicato sui suoi canali social: l’ex tennista è sceso in pista esibendosi in un improbabile ballo che non ha convinto Pascal, seduto al tavolo della giuria di Ballando. L’ex arbitro gli ha sventolato un ‘1’ che ha scatenato la reazione di Fognini: “nooo Pascal! Non è vero, non è vero!”, proprio come successo anni fa a Wimbledon. 

Il riferimento, colto subito, da tutti i tifosi e gli appassionati di tennis, è allo show del 2013, rimasto negli annali per una chiamata dubbia dell’arbitro francese: palla sulla linea o fuori? “Non è vero, non è vero! Ha preso il gesso Pascal”, era stata supplica di Fognini, che era scivolato in ginocchio, con l’arbitro che non aveva potuto trattenere un sorriso davanti alla sua genuina protesta, tra le risate del pubblico londinese. “Ma come fai a darmi warning?”, la domanda di un disperato Fognini. 

Il rapporto tra i due, negli anni, si è evoluto e quella scena, rimasta iconica nella mente di tutti gli appassionati di tennis, ha segnato l’inizio di una insospettabile amicizia. “Mortacci sua, lui me l’ha fatta pagare con i soldi, loro con le bacchette e i numeri”, aveva detto con un sorriso Fognini quando Milly Carlucci, nell’ultima puntata di Ballando, gli ha chiesto se fosse peggio Pascal o la giuria del programma. 

 

