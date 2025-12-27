foibe,-comitato-10-febbraio:-“a-firenze-distrutta-la-targa-dedicata-a-norma-cossetto”

sabato, 27 Dicembre , 25
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “L’altra notte, la targa dedicata a Norma Cossetto, posta all’interno del giardino che a Firenze ricorda la giovane martire istriana, è stata divelta e coperta di fango”. A darne notizia in una nota è il Comitato 10 Febbraio.  

 

“Per l’ennesima volta la targa è stata vandalizzata – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio – chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto vergognoso, grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza e di ripristinare al più presto la targa dedicata alla medaglia d’oro al merito civile”. “Invitiamo le forze politiche autenticamente democratiche, i sindacati, le associazioni e i cittadini a condannare pubblicamente questa ennesima dimostrazione di ignoranza e di disprezzo per una martire delle foibe”, conclude. 

