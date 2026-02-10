martedì, 10 Febbraio , 26

Napoli, allarme McTominay: lo scozzese non convocato da Conte contro il Como

(Adnkronos) - Allarme Scott McTominay nel Napoli. Oggi,...

Milano Cortina, cerimonia di chiusura: in pole Lollobrigida e Bizzotto per telecronaca

(Adnkronos) - Sono due i nomi in pole...

Quanto costa vedere le Olimpiadi? Da Bormio a Livigno, viaggio tra le sedi di Milano Cortina

(Adnkronos) - Petteri si avvia verso la Stelvio...

Coppa Italia, oggi Napoli-Como – Diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in...
foibe,-consiglio-regione-toscana-“senza-interventi-esterni”
Foibe, Consiglio Regione Toscana “senza interventi esterni”

Presidente Saccardi: “No a contrasti e contrapposizioni”

Firenze, 10 feb. (askanews) – “Il tema era riuscire a celebrare una giornata così importante tutti insieme all’interno del Consiglio regionale, senza elementi contrapposizione e di contrasto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, a margine della seduta solenne per il giorno del Ricordo.”L’ufficio di presidenza ha deciso alla fine di svolgere una seduta senza interventi esterni – aggiunge Saccardi- quindi non c’è censura nei confronti di una persona, ma la decisione di svolgere il Consiglio Regionale come una seduta qualsiasi pur avendo all’ordine del giorno la celebrazione del Giorno del Ricordo”.

