lunedì, 9 Febbraio , 26

Elon Musk, viaggio su Marte rimandato: “Costruirò una città sulla Luna”

(Adnkronos) - Elon Musk vuola la Luna. Il...

“Stanno rubando il furgone”, l’assalto al portavalori in diretta – Il video

(Adnkronos) - "Guarda, stanno rubando il furgone....". L'assalto...

Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi: il caso

(Adnkronos) - "Medaglie rotte? Abbiamo visto che alcune...

Associazioni genitori, class action contro Meta e Tik Tok rinviata udienza

(Adnkronos) - Il Moige (Movimento Italiano Genitori) promotore,...
foibe,-domani-alla-camera-cerimonia-giorno-del-ricordo-alla-presenza-di-mattarella-e-meloni
Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni

Foibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni

DALL'ITALIA E DAL MONDOFoibe, domani alla Camera cerimonia Giorno del Ricordo alla presenza di Mattarella e Meloni
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Domani alle ore 10, nell’Aula di Montecitorio si terrà la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In apertura gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi gli interventi e le testimonianze di: Toni Concina, Presidente onorario dell’Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico, Abdon Pamich, campione olimpico italiano. 

Nel corso dell’evento sarà proiettato un estratto del documentario “Il Marciatore”, tratto dal libro autobiografico di Pamich e sarà inoltre letto un passaggio del libro “Francesco Bonifacio. Vita e martirio di un uomo di Dio”, di Mario Ravalico, da parte di Silvia Siravo, attrice del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, diretto da Paolo Valerio. A seguire il contributo del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani. La cerimonia si aprirà con l’inno italiano e si concluderà con l’inno europeo – eseguiti, insieme alla sinfonia di Vivaldi “Al Santo Sepolcro”, dal Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste – e sarà trasmessa in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento, sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. In programma inoltre la premiazione delle scuole vincitrici del Concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo”, indetto dal Ministero dell’Istruzione, da parte del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. 

A condurre la cerimonia sarà la giornalista Maria Antonietta Spadorcia. Sempre nella giornata del 10 febbraio, le bandiere di Montecitorio saranno posizionate a mezz’asta. In serata il Tricolore sarà proiettato sulla facciata del palazzo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.