Folla e palloncini bianchi per i funerali del 13enne morto a Gragnano

NAPOLI – Lutto cittadino, bara bianca, palloncini e tantissime persone oggi a Gragnano (Napoli) intorno al chiostro di Sant’Agostino dove si sono celebrati i funerali di Alessandro, il 13enne morto dopo essere precipitato dal balcone dell’appartamento in cui abitava. Per la sua morte, dopo la prima ipotesi in cui si è parlato di un incidente, ci sono sei indagati per istigazione al suicidio: quattro minorenni (tre ragazzi e una ragazza) e due maggiorenni, un ragazzo e una ragazza.

