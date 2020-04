Folla per i funerali del sindaco, De Luca annuncia: “Saviano in quarantena per evitare focolaio”. La nota ufficiale

Saviano in quarantena. Questa è stata la decisione appena comunicata da Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, attraverso i propri canali social. La presa di posizione è seguita al funerale del sindaco del posto, che è stato accompagnato da folla e corteo.

Saviano in quarantena

Di seguito la nota:

“COVID-19, MESSA IN QUARANTENA QUESTA NOTTE PER IL COMUNE DI SAVIANO CORONAVIRUS. Dopo la riunione notturna della task force regionale che ha valutato la situazione del Comune di Saviano, è stata decisa la messa in quarantena.

La messa in quarantena per il Comune di Saviano, è stata una decisione inevitabile. Per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato.

È stato anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili.

È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole.

È una decisione che ripristina la dignità e onora l’impegno civile di tutta la nostra comunità.”

