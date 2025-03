FolleMente film italiano più visto della stagione, incasso record da 16,6 milioni

(Adnkronos) – Dopo un esordio straordinariomì, nuovo traguardo per ‘FolleMente’. L’ultimo film di Paolo Genovese è infatti la pellicola italiana più vista della stagione con l’incasso record di 16.639.810 euro (Cinetel) e 2.281.477 spettatori.

‘FolleMente’ rappresenta inoltre il quarto incasso in assoluto nella top ten, nonché il miglior incasso italiano del 2024 e del 2025 fino a oggi, un risultato che lo ha definitivamente consacrato come l’evento cinematografico della stagione. Un nuovo successo per l’irresistibile commedia romantica di Genovese che aveva già realizzato il miglior primo weekend e la migliore tenitura con un primo posto al box office per quattro settimane consecutive dal 20 febbraio al 20 marzo.

Un primo appuntamento e un’avventura umana che, con leggerezza e ironia, risate ed emozioni, esplora sentimenti e fragilità che appartengono a tutti, tanto che Lara e Piero, con Alfa, Giulietta, Trilli, Scheggia, Il Professore, Romeo, Eros e Valium hanno immediatamente conquistato la mente e il cuore del pubblico e sono già entrati nell’immaginario collettivo. Protagonista un cast stellare nel panorama italiano: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Intanto Biancaneve non molla la vetta del box office. Il family Disney incassa 1.507.531 euro nel weekend 27-30 marzo per complessivi 5.967.629 euro. Seconda piazza al debutto per ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini, dal romanzo di Rossella Postorino: 792.378 euro con una media di 2.058 euro (385 cinema). Terza per ‘Follemente’ che, con 580.901 euro parziali, raggiunge 16.639.810 euro e punta i 17,3 milioni di ‘Perfetti sconosciuti’.

Altre new entry: ‘E poi si vede’, debutto cinematografico degli youtuber I Sansoni, non va oltre la quinta piazza con 237.756 euro; ‘Nonostante’, opera seconda di Valerio Mastandrea, è settimo con 188.948 euro (249.661 con le anteprime).

Completano la Top10: ‘The Monkey’ quarto con 889.509 euro; ‘La città proibita’, sesto con 1.432.712; ‘Mr.Morfina’, ottavo con 180.517; ‘Mickey 17’, nono con 2.453.669; ‘U.S.Palmese’, fanalino di coda con 497.747 euro.