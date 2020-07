 Folli corse in monopattino sugli Champs Elysees, raid della polizia

AGI – E’ “Fast & Furious”, ma in versione monopattino. Gare di velocità in pieni Champs Elysees – anzi, “rodeo selvaggi” li definisce la stampa parigina – con i piloti sui generis che si lanciano sui marciapiedi ancora affollati del viale più famoso della Ville Lumière. Si tratta di corse che possono risultare molto pericolose, e non solo per i passanti. Come se non bastasse, quest’ultima moda estiva ad alto rischio è ha anche un’ulteriore caratteristica: come denuncia Le Parisien, molti dei partecipanti avrebbero l’abitudine di inalare prima della partenza del protossido di azoto: sì. la sostanza comunemente nota come gas esilarante.

