Fondazione Allcore: asta di criptoarte per sostenere i City Angels

Guerrieri: impatto sociale è valore. Furlan: Ci aiutate a aiutare

Milano, 30 nov. (askanews) – Un evento benefico organizzato a Milano dalla Fondazione del Gruppo Allcore, punto di riferimento per la consulenza fiscale alle Pmi in Italia fondato da Gianluca Massini Rosati, per dare solidarietà concreta ai City Angels attraverso la vendita di alcune opere di un artista italiano che ha portato il suo vissuto di strada nella street art digitale. “La nostra prima iniziativa come Fondazione Allcore è stata molto particolare – ha spiegato il presidente, Giordano Guerrieri – perché oltre a una cena di beneficenza, si è tenuta un’asta in criptoarte, un asta in nft, che grazie all’artista eDaXer, un emergente della criptoarte, ci ha dato la possibilità di ottenere ulteriori fondi a sostegno dei City Angels”.

L’assegno con i proventi raccolti dalla vendita delle cinque opere d’arte digitali certificate dalla tecnologia blockchain, è stato consegnato “a nome di tutta la Fondazione Allcore perchè possa aiutarvi nello svolgimento della vostra missione quotidiana”, da Guerrieri al segretario generale dei City Angels, Sergio Castelli e a Mario Furlan, che nel 1994 fondò a Milano la celebre associazione di volontari di strada. Ringraziando “di cuore”, Furlan ha spiegato che con questi soldi verrà riparato il furgoncino utilizzato come unità mobile, “in modo da poter ricominciare ad andare ogni sera per le strade di Milano”.

“Siamo veramente onorati come Fondazione Allcore di aiutare i City Angels con questa iniziativa, gli imprenditori devono avere anche un ruolo socialmente impattante” ha proseguito Guerrieri, aggiungendo “essere socialmente impattanti è per noi della Fondazione Allcore uno dei valori e per questo abbiamo deciso di fare qualcosa di pratico aiutando i City Angels e Milano”.

“Noi siamo molto grati a Giordano Guerrieri e alla Fondazione Allcore – ha replicato Furlan – perché ci aiuta ad aiutare: in 24 città, tutti i giorni, noi facciamo solidarietà e sicurezza sulla strada con il sorriso sulle labbra”.

