Fondazione Bocelli e Generali Italia donano tac a ospedale Camerino

MILANO (ITALPRESS) – Il vicepresidente e il direttore generale della Andrea Bocelli Foundation, rispettivamente Veronica Berti Bocelli e Laura Biancalani, insieme al sindaco di Camerino Sandro Sborgia, al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e a Lucia Sciacca Direttore Comunicazione e Sostenibilità Generali Country Italia hanno inaugurato ufficialmente lo strumento di tomografia assiale computerizzata (TAC) arrivato nei giorni scorsi presso l’Ospedale di Camerino.

La donazione, che si inserisce nelle attività portate avanti dalla ABF nella prima fase dell’emergenza Covid-19, vuole essere testimonianza di rinnovato impegno e vicinanza della Fondazione alla comunità di Camerino e al territorio marchigiano, ma è soprattutto un modo per offrire l’opportunità all’ospedale di diventare un punto di riferimento per la diagnostica in ambito medicale per tutto il territorio circostante.

