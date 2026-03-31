Fondazione E-novation: nelle crisi globali, l’Italia può giocare un ruolo

Stati Generali della Sostenibilità & Sicurezza 2026 Grande successo con centinaia di partecipanti

Roma – C’è un filo logico corredato da dati, analisi, studi che ricorre tra le due tesi e i tanti interventi autorevoli degli Stati Generali organizzati dalla Fondazione E-novation. Se da un lato Ronchi affrontando le questioni ambientali evidenzia che l’approccio Green europeo sta generando frutti economici e sarebbe sbagliato arretrare per Trump, la tesi sulla Sicurezza sviluppata da Marco Minniti evidenzia proprio come l’Europa e in particolare l’Italia possa e debba giocare un ruolo terzo tra le dichiarazioni di Trump e gli interessi geopolitici del Paese.

Le sfide alle quali il Creato è sottoposto sono tante e l’ambiente, il pianeta, con la sua crisi climatica avrebbe meritato ben altre attenzioni che nuove guerre. Sono tante le personalità intervenute nella due giorni voluta dalla Fondazione E-novation nel Palazzo di San Carlo ai Catinari a Roma per gli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza, evento annuale che fa il punto sull’attualità rispetto ai temi, partendo dal basso ma pure cercando una chiave di volta identificativa delle possibili soluzioni.

Innovazione tecnologica e sociale passa da comunità di persone che studiano e condividono valori e speranze: “relazioni umane spesso identificate nel soft power in cui un ruolo prezioso viene svolto dagli Spiritual Diplomats, la diplomazia spirituale, personalità poliedriche capaci di fare sintesi tra Interessi e Passioni, Uomo e Natura, Fede e Opere” spiega Massimo Lucidi, presidente della Fondazione E-novation che si è resa disponibile e protagonista di questo lavoro di tessitura sociale. Non è un caso il richiamo in apertura al lavoro avviato con gli Spiritual Diplomats a Capitol Hill a Washington a fine gennaio scorso con il Pastore Mark Burns che impegnato proprio negli stessi giorni al CPAC in Texas con Trump, i Repubblicani, il movimento MAGA, trova il tempo di rilanciare i post social di Lucidi sull’evento di Roma.

“E proprio quando le nuvole si fanno scure e minacciose che i raggi di luce si apprezzano di più”: si è aperta così la due giorni – che ha visto oltre la Fondazione E-novation la collaborazione della Fondazione Italia Sostenibile con gli interventi di Sergio Marini e Mena Caccioppoli (Presidente e Vicepresidente), di Assoimpredia con la partecipazione di Melissa Rava e Alberto Patruno (rispettivamente Presidente e Direttore Generale). Centrali due tesi: le relazioni di giovedì sulla Sostenibilità di Edo Ronchi e di venerdì sulla Sicurezza di Marco Minniti. Momenti da cui poi sono partiti appassionati interventi e dibattiti dei partecipanti di altissimo valore.

Gli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza hanno ricevuto il patrocinio del Ministero guidato da Urso che ha concesso il logo della Giornata del Made in Italy: uno dei primi eventi per l’appuntamento che culminerà nella data del 15 aprile.

La due giorni ha visto la partecipazione preziosa di istituzioni col video saluto del Ministro Urso, accademici, professionisti e imprenditori impegnati sui mercati internazionali. Qualche nome? Gli ex Ministri dell’ambiente Edo Ronchi e Corrado Clini, Marco Minniti ex titolare agli Interni ma attuale presidente della Fondazione Med-Or; Ettore Rosato Segretario del Copasir, Alberto Tripi presidente di Almaviva spa accompagnato dal responsabile della Sostenibilità del Gruppo Ingegner Stefano Capelli, Paolo Cento e Mattia Fantinati, già Sottosegretari di Governo e riconosciuti esperti sul tema.

Ma per dare un’idea del valore degli interventi che si sono succeduti – in un clima dove l’attenzione è rimasta alta per la capacità degli intervenuti di offrire subito spunti e contenuti di Valore, soluzioni ai problemi e volontà di approfondire le questioni – basta dire che è stato concorde rimandare alle prossime settimane l’istituzione di tavoli tematici suggeriti ad esempio da Rosario Trefiletti (subito accolta da Lucidi e Marini) e che si svolgeranno da fine aprile nella bella sede, comune ai tre, di Palazzo Besso.

Interventi veloci dunque ma non meno significativi delle tesi sia per chi ha parlato del proprio lavoro “in piccolo” sia di chi ha articolato riflessioni comuni: il caso dei droni del polo presieduto da Sabrina Zuccalà perché quelli Made in Italy sono molto più validi e affidabili; le possibili azioni per contrastare i cyber attacchi spiegate da Antonio D’Argenio esperto, in azione da 35 anni come Giancarlo D’Amore Presidente Federpol Campania che ha parlato di formazione continua e del futuro della professione degli investigatori privati, frontiera della comunicazione riservata e delicata.

Giovanni Sabetti è intervenuto per delineare le nuove frontiere della sicurezza globale, annunciando la nascita di una nuova fondazione negli Stati Uniti dedicata alla protezione delle infrastrutture critiche e della filiera alimentare: due facce della stessa medaglia, in cui l’italianità porta valore aggiunto. Ma Sabetti, intervenuto dopo Minniti, ha pure immaginato scenari: “Un attacco cyber a un’infrastruttura strategica e la compromissione di una filiera alimentare producono il medesimo risultato: minano la stabilità sociale e la fiducia dei cittadini”. La nuova realtà USA, della quale Sabetti è un attivo promotore ed organizzatore di attività, mira proprio a colmare questo divario, costruendo uno spazio comune di sicurezza transatlantica.

L’ingegner Luigi Carrino Presidente del DAC ha riportato i numeri del comparto ma pure denunciato la mancanza d’intervento del PNRR nel settore. Che le competenze siano centrali per la crescita di sistema è stato ribadito da interventi autorevoli quanto eterogenei che hanno così offerto anche la propria originalità del punto di osservazione: è il caso di Daniela Bianchi segretaria nazionale della Ferpi e candidata adesso pure alla Presidenza; Silvia Chiassai, Sindaca a Montevarchi e Presidente delle Comunità Energetiche Rinnovabili; Ezio Bonanni Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto; la Presidente Club per l’UNESCO di Roma, Maura Gentile; il Presidente di ICC spa, Angelo Marciano, che sviluppa il circuito di moneta complementare Fides; Sonia Lupi, Presidente Associazione Stare al Passo che ha parlato degli esoscheletri per i disabili per tornare a dare vita e speranza.

Nunzio Puccio Presidente di Be1 e imprenditore attivo in diverse aree del marketing è intervenuto per affermare: “la centralità della persona in queste attività di consulenza che hanno un impatto diretto sulla motivazione e sulla formazione”. E a proposito di persone, people first si direbbe, merita una menzione speciale Paolo Lutti con Servizio Protetto, il software e le analisi che contengono un cruscotto gestionale delle leggi e delle attività di verifica in merito alla sicurezza del lavoro, emergenza nazionale che va affrontata con metodo e ritrovato slancio.

Su questi temi Sostenibilità e Sicurezza già fioccano appuntamenti e incontri che vedranno la Fondazione E-novation con Assoimpredia distinguersi nel panorama dell’associazionismo ambientalista.