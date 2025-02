Fondazione Guido Carli: “Comicamente etici”, lezione Verdone a studenti

“La comicità italiana diventi patrimonio dell’Unesco”. Evento l’11 marzo alla Luiss

Roma, 17 feb. (askanews) – La grande comicità italiana potrebbe presto diventare patrimonio immateriale dell’umanità. La proposta arriva dalla Fondazione Guido Carli in vista del suo prossimo appuntamento: oltre quarant’anni di tradizione comica raccontati da un campione indiscusso come Carlo Verdone, sotto una lente unica, quella dell’etica e della responsabilità. Si intitola “Comicamente etici. Com’è cambiato l’umorismo dagli Anni ’80 ad oggi” la lezione di cinquanta minuti che il regista, sceneggiatore e attore romano terrà agli studenti l’11 marzo 2025 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna Mario Arcelli della Luiss. L’appuntamento vedrà il saluto istituzionale del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e le conclusioni della Vice Presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Per l’occasione – annuncia Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia, Ministro del Tesoro e Senatore della Repubblica – abbiamo già condiviso con il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la proposta di candidare la comicità italiana a patrimonio immateriale dell’umanità. Da Totò a Petrolini, da Troisi a Proietti, da Sordi allo stesso Verdone, il nostro Paese vanta un’antica e illustre tradizione comica, che ha non solo divertito, ma spesso anche smascherato le ingiustizie e i soprusi attraverso l’arguzia e l’ironia, diventando la voce dei più fragili. Ci auguriamo che venga al più presto avviato l’iter per la candidatura, con l’obiettivo di valorizzare una tradizione italiana d’eccellenza che andrebbe ad affiancare le altre già riconosciute patrimonio Unesco, dall’opera dei pupi siciliani all’arte dei pizzaioli napoletani”.

“Ridere è una cosa seria e la nostra società ha sempre più bisogno di una comicità capace di raccontare la realtà da prospettive diverse, che sappia aiutare a sviluppare empatia”, continua Liuzzo. “Sono onorata che Carlo Verdone abbia accettato il nostro invito a tenere la quinta delle allocuzioni promosse dalla Fondazione sin dal 2021: è il miglior erede della grande commedia all’italiana, che ha saputo reinterpretare regalandoci alcuni dei personaggi più memorabili del nostro cinema. Jessica e Ivano di “Viaggi di nozze” compiono trent’anni, milioni di italiani conoscono a memoria le battute di quel film. L’umorismo dolceamaro di Verdone è etico nel senso inteso da Carli: parla a tutte le generazioni, ha una forte valenza sociale e induce a riflettere. Nell’anno del Giubileo dedicato alla speranza, la testimonianza di questo straordinario artista è il dono migliore che possiamo fare ai nostri giovani”.

In platea saranno presenti esponenti delle Istituzioni, top manager e imprenditori, ma soprattutto moltissimi studenti della Luiss, nonché di altri atenei e scuole romane.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming sul canale Luiss Social tv e sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.