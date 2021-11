Fondazione Guido Carli lancia il ‘Patto per l’Italia’

ROMA – “La Fondazione Guido Carli, che ho l’onore di presiedere, si fa carico di un progetto ambizioso: concorrere alla Ripartenza, a quello che abbiamo definito Il Mondo Nuovo. Lo fa chiamando a questo tavolo il meglio dell’imprenditoria e dell’ingegno italiano, pronto a offrire un contributo di idee e progetti che, con il sostegno della nostra Fondazione, delle categorie produttive e delle parti sociali, potrà diventare un unico documento di sostegno all’azione di Governo. Lo immaginiamo così nei nostri sogni: un vero e proprio ‘Patto per l’Italia’, che ponga al centro anche Ambiente e Sanità”. Così Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli.L’appuntamento è per il 3 dicembre, dalle ore 17:30, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Ad aprire la Convention ‘Il Mondo Nuovo/La Ripartenza’ sarà il video saluto istituzionale del Presidente del Consiglio Mario Draghi. A seguire, gli interventi del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e del Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19. Infine, l’introduzione ai lavori del Presidente onorario della Fondazione Guido Carli, Gianni Letta.Al dibattito, in stile talk show, moderato dal giornalista Nicola Porro, parteciperanno: Aldo Bisio, Amministratore Delegato Vodafone Italia; Michela Vittoria Brambilla, Presidente Leidaa; Urbano Cairo, Presidente Cairo Communication e Rcs; Claudio Descalzi, Amministratore Delegato Eni; Oscar Farinetti, Fondatore Eataly; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato; Giovanni Malagò, Presidente Coni; Stefano Sala, Amministratore Delegato Publitalia’80.Tra le Autorità: Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione; Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale; Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, i parlamentari Maria Elena Boschi; Matteo Colaninno, Maurizio Gasparri, Salvatore Margiotta, Carla Ruocco; Virginia Raggi, consigliera dell’Assemblea Capitolina. Molti gli imprenditori e gli esponenti del mondo delle banche. Presenti anche il Presidente della Luiss Guido Carli, Vincezo Boccia, l’ambasciatore presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, Antonio Carandini, Enzo Benigni (Elettronica spa), Pasquale Salzano (Sace Simest); Bernardo Mattarella (Medio Credito Centrale). In platea anche le stiliste:Lavinia Biagiotti, Raffaella Curiel e Nicoletta Spagnoli.

