fondazione-italia-digitale-presenta-il-nuovo-cda:-la-squadra-per-il-polo-della-cultura-e-della-comunicazione-digitale

ROMA – Cda e organizzazione rinnovati per la Fondazione Italia Digitale che dopo tanti anni di percorso comune si è unita in un’unica realtà con l’Associazione PA Social per un grande Polo nazionale della cultura e della comunicazione digitale.

Il lavoro va avanti con una governance e un’organizzazione che registrano novità e continuità per un percorso che va avanti da più di 10 anni, sempre con l’obiettivo dell’innovazione di qualità. Oggi si è riunito il Consiglio di amministrazione che può contare su conferme e novità, così come l’intera struttura organizzativa, il network nazionale e territoriale, le attività che si concentrano su divulgazione, eventi, formazione, ricerca, editoria e testata giornalistica, rete della comunicazione pubblica digitale, policy, bandi e progetti.

IL NUOVO CDA

Il nuovo cda e la struttura resteranno in carica per i prossimi tre anni: Francesco Di Costanzo è confermato presidente, così come i consiglieri Livio Gigliuto (anche con delega come direttore del Comitato Scientifico), Enrico Gori (anche con delega come direttore Operativo), Annalisa D’Errico, nuovo ingresso di Benedetta Gori (anche con delega come responsabile segreteria e partnership).

LO STAFF

Il team direzionale e operativo si conferma e cresce con nuove figure professionali: Francesco Nicodemo (direttore Editoriale), Fabio Malagnino (direttore del Festival Digitale Popolare), Christian Tosolin (direttore responsabile della testata giornalistica digitalepopolare.it), Marco Bani (responsabile programma Festival digitale popolare Firenze), Antonio Mazzei (responsabile amministrativo), Salvatore De Grazia (revisore), Sandro Giorgetti (responsabile Osservatorio Digitale), Ilaria Ferrari (responsabile Eventi), Grazia Di Salvo (segreteria, formazione ed event manager), Marco Picinotti (comunicazione e formazione), Pietro Annetta (social media e digital manager), Piero Bonito Oliva (ufficio stampa).

COORDINAMENTI REGIONALI E TAVOLI TEMATICI

Conferme e novità anche tra i coordinatori regionali e tra i coordinatori dei tavoli nazionali tematici: Abruzzo (Pier Paolo Di Nenno, Massimiliano Laurini, Antonella Tollis), Calabria (Simona Argento, Alessandra Sposato), Campania (Alessandra Dionisio, Francesca Ibelli), Emilia-Romagna (Luca Calzolari, Alessio Pecoraro, Eleonora Zaccheroni), Friuli Venezia Giulia (Christian Tosolin), Lazio (Domenico Bonaventura, Anna Laura Consalvi, Angela Creta), Liguria (Federico Grasso, Stefano Tiberio, Sara Zanelli), Lombardia (Anna Botter, Marieva Favoino, Gabriele Palamara), Marche (Marco Loi, Margherita Rinaldi, Silvia Veroli), Molise (Paola Felice, Manuela Garofalo, Eliana Marinelli), Piemonte-Valle d’Aosta (Annalisa D’Errico), Puglia e Basilicata (Micaela Abbinante, Francesca Sanesi, Giuseppe Storelli, Michele Amodeo), Sardegna (Irene Bosano, Alessandra Casu, Maria Stefania Podda), Sicilia (Rosario Gullotta, Sara La Rosa, Marina Mancini), Toscana (Chiara Bianchini, Domenico Bova, Andrea Scartoni), Umbria (Simona Cortona, Simona Panzolini, Giorgio Pezza), Veneto e Trentino Alto Adige (Maurizio Galluzzo); Ambiente, Sostenibilità e Agroalimentare (Chiara Bianchini, Stefano Martello, Marco Sicbaldi, Marco Talluri), Coesione, Fondi Europei (Angela Creta, Lucio Lussi), Cultura (Lara Anniboletti, Giuseppe Ariano), Formazione (Benedetta Gori, Caterina Perniconi), Piccoli Comuni (Gabriella Debora Giorgione), Sanità (Fabrizio Meloni, Roberta Mochi, Lorella Salce), Scuola (Giuseppe Lanese, Alessandra Migliozzi, Marta Nicoletti), Sport (Paolo Carito, Mirko Palmieri, Gaia Simonetti), Turismo (Barbara Gramolotti, Cristina Zannier), Università (Monia Alessandrini, Aurora Fantin, Roberta Vinciguerra), Tavolo 151 (Sergio Talamo, Luisa Gabbi).

Cresce e si arricchisce di nuove competenze anche il Comitato Scientifico (scopri tutti i membri https://www.fondazioneitaliadigitale.org/comitato-scientifico-2/).

Tante le attività e i progetti già in campo per il 2026, tutte le notizie e le informazioni complete su www.fondazioneitaliadigitale.org e sui canali social e chat di Fondazione Italia Digitale, Festival digitale popolare, Nazionale Italiana Comunicazione Digitale.

