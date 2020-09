La Fondazione Roma, nell’ambito della sua tradizionale e consolidata attenzione al territorio, dà il via ad un nuovo intervento di grande impatto sociale per contribuire a far fronte ad un dramma del nostro tempo,ancora troppo ricorrente. L’intervento era pronto per essere lanciato fin dal febbraio scorso, ma poi è stato bloccato a causa della pandemia e del conseguente lockdown, che ha dato origine, secondo i dati più recenti, ad un sensibile aumento di casi segnalati alle Autorità di Sicurezza.

La Fondazione Roma lancia l’iniziativa “Fondazione Roma – Progetto Donna”, attraverso la quale, pur non configurandosi come un Centro antiviolenza,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fondazione Roma, al via progetto per sostenere donne vittime di violenza proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento