fondazioni-di-origine-bancaria:-nel-2023-erogato-oltre-1-miliardo-di-euro

Report annuale ACRI. Lo Sviluppo locale resta il settore in cui le Fondazioni canalizzano la maggior parte delle risorse, incidendo per l’83% sul totale degli investimenti

Nel Rapporto redatto dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) emerge che le erogazioni effettuate dalle Fondazioni bancarie nel 2023 hanno raggiunto l’imponente traguardo del miliardo, segnando il traguardo più alto degli ultimi 12 anni. In particolare, un terzo di questi fondi è stato destinato a iniziative di welfare. Questi dati chiave derivano dai bilanci complessivi delle 86 Fondazioni bancarie italiane per l’anno 2023.

Le Fondazioni hanno un patrimonio complessivo di 41,2 miliardi di euro (+1,5%), proventi totali per 2.010,3 milioni di euro (+41,1%), un rendimento del patrimonio del 4,9% (3,5% nel 2022), un avanzo di gestione di 1.313,9 milioni di euro (+45%) e una attività erogativa di 1.047,5 milioni di euro (+8,9%), la più alta degli ultimi 12 anni. Di conseguenza, la spesa per il welfare è stata di 360,5 milioni di euro (34,4% del totale).

Secondo il ventinovesimo Rapporto annuale ACRI, al 31 dicembre 2023 il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie ammonta a 41.190 milioni di euro, pari all’85% del passivo di bilancio, con un incremento di circa 623,5 milioni di euro (+1,5%) rispetto all’anno 2022.

L’attivo delle Fondazioni ammonta a poco più di 48,5 miliardi di euro, con un aumento del 2% rispetto alla fine dell’anno 2022 (47,6 miliardi di euro). La composizione generale delle attività è simile a quella degli anni precedenti, le attività materiali incidono per il 4,6% del patrimonio totale e le attività finanziarie (compresi i crediti finanziari e le disponibilità liquide) per il 95,4% sul totale attivo, dati che ricalcano i dati dell’anno 2022.

Anche le attività finanziarie totali sono aumentate di circa 981,5 milioni di euro, ammontando, fra immobilizzate e non immobilizzate, a 44,6 miliardi di euro (43,7 miliardi di euro nell’anno 2022).

Gli investimenti correlati alla missione (MRI), ammontano a 4.645 milioni di euro, pari al 9,8% del totale delle attività e all’11,4% del patrimonio, sulla base dell’indagine di bilancio per l’esercizio 2022 (i rapporti sono quasi invariati rispetto all’esercizio 2021). Lo Sviluppo locale rimane il settore in cui le Fondazioni investono la maggior parte dei propri fondi, incidendo per l’83% sul totale investimenti.

Dal punto di vista economico, le entrate sono aumentate complessivamente nell’esercizio 2023, per un totale di 2.010,3 milioni di euro, il 41,1% in più rispetto all’anno 2022.

Per tipologia di entrate, i dividendi sono stati pari a 1.522,3 milioni di euro nell’esercizio 2023 (22,5% in più rispetto al 2022): di cui 944,7 milioni di euro (47% dei proventi totali) provengono da operazioni bancarie e 577,6 milioni di euro (28,7% dei proventi totali) da operazioni non bancarie. Seguono gli investimenti in strumenti finanziari (305,3 milioni di euro, 15,2%), gestioni patrimoniali (104,5 milioni di euro, 5,2%) e altri proventi ordinari di natura non finanziaria e straordinari (78,2 milioni, 3,9%).

Giovanni Lombardi Stronati

L’articolo Fondazioni di origine bancaria: nel 2023 erogato oltre 1 miliardo di euro proviene da Notizie dì.