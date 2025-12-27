fondi-ad-hamas,-bucci:-“ingannati-tanti-genovesi-che-pensavano-di-aiutare-i-palestinesi”

sabato, 27 Dicembre , 25

GENOVA – “Desidero ringraziare gli inquirenti che hanno lavorato alla complessa operazione antiterrorismo, portando alla luce un’intensa attività criminosa che aveva preso campo sul territorio ligure e a Genova in particolare. Non è la prima volta che la professionalità della nostra magistratura e delle nostre Forze dell’ordine, in questo caso con un’ottima collaborazione tra Polizia di Stato e Guardia di finanza, consente di sventare i tentativi di pericolose organizzazioni sovversive”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha commentato l’operazione congiunta di polizia e Guardia di finanza che ha portato all’arresto di nove persone, accusate di aver finanziato l’organizzazione Hamas tramite tre associazioni.”Sempre fatto salvo il dovere di attendere la conclusione di un procedimento giudiziario, all’esito delle indagini, ciò che viene contestato agli arrestati è ancor più deplorevole perché secondo le circostanziate accuse avrebbero ingannato tantissimi genovesi che, con la consueta generosità, credevano con le loro donazioni di aiutare una popolazione in difficoltà e invece, a loro insaputa, finanziavano un gruppo terroristico autore di terribili massacri”.
