Fondi Lega: il prestanome dei commercialisti resta in carcere

AGI – Il gip di Milano, Giulio Fanales, ha deciso questa mattina che Luca Sostegni rimarrà in carcere. Il prestanome dei commercialisti vicini alla Lega, fermato nella vicenda dell’acquisto a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano da parte della Lombardia Film Commission, permarrà dunque a San Vittore, come richiesto dai pm titolari dell’indagine Eugenio Fusco (aggiunto) e Stefano Civardi, perché – secondo il giudice – rimangono le esigenze cautelari. In base alle disposizioni del giudice, la custodia cautelare è stata confermata per i reati di peculato e per l’estorsione di 5 mila euro, ovvero i contanti che sono stati trovati addosso al presunto faccendiere al momento in cui la finanza lo ha fermato.

