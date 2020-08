I rendimenti delle forme di previdenza complementare sono risaliti, pur continuando in media a rimanere negativi rispetto alla fine del 2019. Sono le risultanze che emergono dai dati del secondo trimestre 2020, diffusi da Covip. “Al netto dei costi di gestione e della fiscalita’, i fondi negoziali hanno perso l’1,1%; il 2,3 e il 6,5, rispettivamente, i fondi aperti e i PIP di ramo III, caratterizzati in media da una maggiore esposizione azionaria. Per le gestioni separate di ramo I, che contabilizzano le attivita’ a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Fondi pensione, rendimenti meglio del Tfr nonostante Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento