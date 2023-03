Fondi Pnrr, Zaia: sono occasione per rilancio dei territori

“Servono scelte ponderate e progetti strategici”

Venezia, 21 mar. (askanews) – “Questa è una ottima notizia che dimostra come i fondi del Pnrr siano davvero occasione unica per il rilancio dei territori, se derivano da scelte ponderate e progetti strategici. Lo sviluppo di fonti rinnovabili e sostenibili è una delle priorità della Regione del Veneto e vogliamo declinare questa priorità anche con lo sviluppo di una importante filiera dell’idrogeno, coinvolgendo tutti i protagonisti: mondo della ricerca, aziende, istituzioni ed anche la Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, con la quale abbiamo lanciato un progetto sinergico, con la Regione, proprio sull’idrogeno”. Così Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, commenta la notizia che 8 progetti da 25,25 milioni di euro sono stati finanziati nella nostra regione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) nell’ambito dei fondi PNRR per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile.

“Ringrazio il ministero delle Infrastrutture per questa iniziativa – conclude Zaia -. Un finanziamento che ben si colloca a sostegno delle nostre progettualità e ci aiuta a definire meglio gli ultimi dettagli del piano energetico regionale che presto sarà pronto. Sono certo che queste risorse permetteranno di dare slancio alle iniziative esistenti e di lavorare sempre più in ottica di autonomia energetica, obiettivo che vogliamo raggiungere presto”.

