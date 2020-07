Fondi pubblici per uso privato, anche un dirigente del Mise tra i 28 arrestati a Roma

C’è anche un dirigente del ministero per lo Sviluppo economico tra i 28 arrestati questa mattina da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma nell’ambito dell’operazione “Miserere“, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Roma su richiesta della procura della capitale, nei confronti di persone indagate, a diverso titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed al trasferimento fraudolento di valori, di traffico d’influenze in concorso con l’aggravante della qualifica di pubblico ufficiale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture per operazioni inesistenti, malversazione a danno dello Stato in concorso,

