fondo-italiano-d’investimento:-al-via-la-raccolta-del-fondo-fof-private-equity-italia-tre

Prosegue il Progetto Economia Reale con target di altri 600 milioni di euro

Fondo Italiano d’Investimento Sgr ha annunciato il lancio di un obiettivo di raccolta Fondi di 600 milioni di euro per il Fondo di Fondi Private Equity Italia Tre – FOF PEI Tre.

La strategia di investimento del FOF PEI, giunto attualmente alla sua III edizione e parte della Piattaforma Progetto di Economia Reale, mira a investire nelle PMI italiane supportandone la crescita, compreso lo sviluppo della leadership nel settore estero attraverso la sottoscrizione di Fondi di Private Equity.

Il Progetto Economia Reale, avviato nell’anno 2020, promosso da Fondo Italiano in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e Assofondepensione, per facilitare l’accesso ai Mercati dei Capitali privati ​​per i Fondi pensione italiani. Attraverso i Fondi di Fondi raccolti dal 2020, Fondo Italiano investe in una varietà di prodotti (dal Private Equity al Private Debt) con rendimenti ragionevoli ai Fondi pensione italiani per un totale di oltre 200 miliardi di euro. Offre opportunità e consente un afflusso di capitali e investimenti nell’Economia Reale italiana.

Il successo del Progetto di Economia Reale ha finora generato un ricavo complessivo di 1 miliardo di euro, con il sostegno di 18 Fondi pensione, Cassa Depositi e Prestiti e un’altra importante Istituzione. La mobilitazione di 6 miliardi di euro di risorse con una leva 6x ha avuto un impatto positivo sui Piani di investimento, reclutamento e sviluppo di circa 180 aziende a livello nazionale.

“Fondo Italiano di Investimento, rafforzando il suo ruolo di investitore di riferimento nell’Ecosistema delle PMI italiane di gestione del risparmio”, vuole ripetere il successo con i partner dell’iniziativa.

