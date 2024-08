fondo-italiano-d’investimento-cede-maggioranza-marval-a-fondo-azzurra-capital

Mediobanca ha agito in qualità di financial advisor

Il Fondo Italiano d’Investimento SGR ha ceduto al fondo Azzurra Capital una quota di maggioranza di Marval, un’azienda automobilistica che produce testate, carter e altri componenti critici per motori “heavy-duty off-road”.

Si tratta della terza uscita di successo in meno di due anni realizzata da parte del Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), dedicato a sostenere la crescita delle eccellenze italiane in settori importanti per l’economia nazionale. Si legge in una nota.

L’imprenditore Nicola Marchiando e il management di Marval manterranno una quota di minoranza e continueranno a gestire l’azienda.

Fondata negli anni ’50 e con sede a Castellamonte (TO), Marval è specializzata nella lavorazione meccanica di precisione di componenti di motori in ghisa e alluminio per macchine agricole e terrestri, sia per motori a combustione che per trazione elettrica o ibrida. Attraverso 6 impianti produttivi, di cui 2 in Italia, 3 in Cina e 1 nel Regno Unito, Marval serve i principali OEM (Original Equipment Manufacturers) internazionali.

Il team del Fondo Italiano di Investimento SGR è stato assistito nell’operazione dal team legale di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici guidato da Barbara Napolitano e Carlotta Marconi, dal team di consulenti fiscali di Paolo Ludovici e Daniel Canola e dal team M&A di Mediobanca che ha agito come consulente finanziario.

Giovanni Lombardi Stronati

