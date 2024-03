Fondo per sostegno eccellenze gastronomia, Cataldi (commercialisti): “Click day da rivedere”

“Dopo quasi due anni di attesa, il Click day per il bando che ha l’obiettivo di agevolare l’acquisto di beni strumentali per il settore delle Eccellenze Gastronomiche ed Agroalimentari Italiano, si è bloccato ai nastri di partenza. Anziché pochi minuti, il Click Day iniziato alle ore 10:00 si è protratto senza esito fino alle 16:28 a causa di un disservizio dei portali Invitalia. L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili vuole un dialogo costruttivo con Invitalia e farà l’ennesima richiesta di incontro per migliorare la gestione delle procedure agevolative e valutare alternative al meccanismo del Click Day, che comporta tra l’altro criteri poco meritocratici”. Lo afferma Francesco Cataldi, presidente dell’UNGDCEC.

Carlo De Luca, segretario dell’Unione, sottolinea: “Dopo un primo avvio macchinoso, dove gli utenti hanno dovuto inserire tutta una serie di dati nel portale creato ad hoc, il sistema è andato subito in blocco, non permettendo all’utente di procedere con il download della domanda, l’inserimento degli allegati e l’invio della documentazione: 56 milioni di euro da erogare e due anni di attesa e programmazione, per assistere all’ennesima disfatta. Il disagio più grande, oltre alle imprese, lo ha subìto la categoria dei commercialisti, perché ricordiamo che il 95% delle domande vengono presentate da esperti del settore, per via di una serie di adempimenti che le imprese non riescono ad ottemperare in autonomia”.

Roberto Gennari, consigliere UNGDCEC, evidenzia come “la categoria dei commercialisti dovrebbe essere riconosciuta dal sistema della Finanza Agevolata quale interlocutore privilegiato, al fine di rendere efficiente un sistema che continua a non funzionare e a portare ripetuti disagi alla nostra categoria e alle imprese italiane. I commercialisti di tutta Italia sono rimasti più di sei ore inerti al pc, con la speranza di essere tra i primi a prenotare l’agevolazione per i propri clienti. Un’assurdità per chi ogni giorno assiste imprese e cittadini. E ora siamo curiosi di sapere cosa ci aspetta il 12 marzo 2024, nuova data di apertura della piattaforma”.

L’articolo Fondo per sostegno eccellenze gastronomia, Cataldi (commercialisti): “Click day da rivedere” proviene da Notiziedi.it.