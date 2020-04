ROMA (ITALPRESS) – Fiero della sua Roma, aspettando di tornare in campo. Paulo Fonseca sta vivendo nella Capitale, recluso in casa con moglie e figlio, l’isolamento da emergenza Covid-19. “Non e’ facile ma passo le ore facendo sport, vedendo partite, giocatori, ora abbiamo tempo per tutto”, sorride in collegamento con Sky Sport 24 il tecnico portoghese. Fonseca attende di sapere quando si potra’ tornare in campo ed e’ fra coloro che si augura che la stagione venga completata. “Sarebbe importante finire il campionato, anche giocando in estate. Quando si riprendera’ a giocare? Quando ci saranno le condizioni, in questo momento la salute delle persone e’ la cosa piu’ importante”,

L’articolo Fonseca “Il campionato va finito, su taglio ingaggi pronti ad aiutare” proviene da Notiziedi.

