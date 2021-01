Fonseca “Lazio forte, ma noi vogliamo i 3 punti”

ROMA (ITALPRESS) – Campanilismo e sogni d’alta classifica. C’è tutto nel derby che vedrà la Roma di Paulo Fonseca sfidare la Lazio di Inzaghi all’Olimpico in occasione dell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa – terza in classifica a -3 dall’Inter – cerca un successo che iscriverebbe i giallorossi alla corsa Scudetto. La Roma cerca continuità e una prestazione più simile al primo tempo e al finale di gara con l’Inter rispetto al brutto primo quarto d’ora della ripresa: “Non c’è un problema fisico, di questo ne sono sicuro – ha detto Fonseca in conferenza stampa -.

