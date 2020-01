Fonseca: “Oggi la palla non voleva entrare in porta. Zaniolo? Non ho parlato con lui”

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta interna contro il Torino. Il tecnico della ​Roma ha analizzato la partita rispondendo alle domande dei giornalisti e opinionisti dell’emittente televisiva.​ La sosta ha inciso su questa partenza? “La squadra ha fatto bene, non è stata questione di atteggiamento. Abbiamo fatto 31 tiri in porta ma la palla oggi non è entrata. Non abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo creato occasioni per fare due o tre gol”. Ogni tanto… continua a leggere sul sito di riferimento